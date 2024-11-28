«Самые активные»: Число поклонников жанра k-pop в России выросло на 39% за год

«В прошлом году Корейское агентство креативного контента (KOCCA), которое является государственной организацией по продвижению индустрии корейского контента, открыло офис в России и начало активно изучать, как в России относятся к южнокорейской культуре. Они выяснили, что российские поклонники k-pop самые активные из всех европейских, а их количество интенсивно растет. Так, по данным на конец 2023 года, за год количество поклонников выросло на 39%. Корея осознала, что российский рынок - не просто много людей, которые любят корейскую музыку, но и очень активная часть, которую можно развивать, с которой можно работать», - сказала собеседник НСН.

Ранее советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий заявил в пресс-центре НСН, что жанр k-pop, зародившийся в Южной Корее, стал популярным по всему миру, поскольку в эту музыку было вложено много денег.

