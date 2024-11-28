«Самые активные»: Число поклонников жанра k-pop в России выросло на 39% за год

 В России самые активные поклонники южнокорейской музыки, заявила в пресс-центре НСН Мария Осетрова.

Российские поклонники южнокорейской музыки (k-pop) являются самыми активными из всех европейских, а их число за 2023 год выросло на 39%, рассказала в пресс-центре НСН научный сотрудник Центра корейских исследований института Китая и современной Азии РАН Мария Осетрова.

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«В прошлом году Корейское агентство креативного контента (KOCCA), которое является государственной организацией по продвижению индустрии корейского контента, открыло офис в России и начало активно изучать, как в России относятся к южнокорейской культуре. Они выяснили, что российские поклонники k-pop самые активные из всех европейских, а их количество интенсивно растет. Так, по данным на конец 2023 года, за год количество поклонников выросло на 39%. Корея осознала, что российский рынок - не просто много людей, которые любят корейскую музыку, но и очень активная часть, которую можно развивать, с которой можно работать», - сказала собеседник НСН.

Ранее советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий заявил в пресс-центре НСН, что жанр k-pop, зародившийся в Южной Корее, стал популярным по всему миру, поскольку в эту музыку было вложено много денег.

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ФОТО: Наталья Шавшина
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