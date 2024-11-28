«Сценарий пишется!»: В России появится k-pop-мюзикл
28 ноября 202416:21
Александра Веснина
На создание k-pop-мюзикла нужно минимум полгода и очень много денег, сказала НСН Анастасия Зубарева.
Поставить мюзикл в южнокорейском стиле (k-pop) стоит очень дорого, однако идея есть, сценарий уже пишется, заявила в пресс-центре НСН основательница Aigoo Russia Анастасия Зубарева.
«У нас была попытка поставить мюзикл. Честно скажу, мы все были не профессиональны в этом. Мы набрали 60 актеров, но не смогли все собрать. Идея есть, сценарий уже пишется. Я уверена, что теперь у нас получится этот все реализовать. Поставить мюзикл стоит бешеных денег. 10 лет назад мы тесно общались с корейским культурным центром, который предоставлял площадку для репетиций. Мы также тесно общались с LG, которые готовы были проспонсировать это с точки зрения зарплат, техники, персонала и так далее. Мюзикл был на основе корейского сериала Dream High (Одержимые мечтой). Это очень заряжающий сериал, который рассказывает про ребят, которые хотят стать звездами, показывают, как они меняются. В сериале играют многие знаменитые корейские артисты. Чтобы это поставить, нужно минимум полгода. Сейчас я понимаю, как это оптимизировать, что можно сделать и так далее. Тогда была идея, был запал, но не хватало опыта для реализации. Сейчас этот опыт есть. Думаю, эта история актуальна и будет интересна для зрителей», - сказала собеседница НСН.
Ранее основательница The Staff Event Мария Зарецкая рассказала НСН, что в России очень популярны такие k-pop группы, как BTS, Blackpink, Seventeen и Stray Kids.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru