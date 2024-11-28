«Мальчики лучше заходят»: Названы самые популярные k-pop группы в России
Российские поклонники k-pop очень любят BTS, Blackpink и Stray Kids, сказала в пресс-центре НСН Мария Зарецкая.
В России очень популярны такие группы, как BTS, Blackpink, Seventeen, Stray Kids, сказала в пресс-центре НСН основательница The Staff Event Мария Зарецкая.
«Из корейских групп самые популярные в России BTS, Blackpink, Seventeen, Stray Kids. Мне кажется, мальчики больше заходят российской аудитории», - заявила собеседница НСН.
В свою очередь основательница Aigoo Russia Анастасия Зубарева отметила, что корейские бой-бэнды больше популярны среди поклонников k-pop постарше, а среди поколения соцсетей с короткими видео большей популярностью пользуются как раз гёрл-группы.
«Сейчас появилось огромное количество молодого поколения из TikTok, из соцсетей с короткими видео. Все они поголовно фанаты NewJeans, Blackpink и (G)I-dle. Я до сих пор не понимаю, почему так получилось. Мальчиковые группы больше популярны у поклонников k-pop постарше», - сказала Зубарева.
Ранее научный сотрудник Центра корейских исследований института Китая и современной Азии РАН Мария Осетрова заявила НСН, что российские поклонники южнокорейской музыки (k-pop) являются самыми активными из всех европейских, а их число за 2023 год выросло на 39%.
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