«Идеализация Кореи и мужчин»: Названы плюсы и минусы k-pop-культуры в РФ
У увлечения россиян южнокорейской культурой есть как плюсы, так и минусы, среди положительных вещей - формирование любви к себе и расширение кругозора, сказала НСН Мария Осетрова.
В исследовании, посвященном популярности южнокорейской культуры в России, говорится о том, что у некоторых поклонниц k-pop формируется образ идеального мужчины, далекого от российских реальностей, рассказала в пресс-центре НСН научный сотрудник Центра корейских исследований института Китая и современной Азии РАН Мария Осетрова.
«Я наткнулась на очень интересную статью доктора наук из Санкт-Петербурга Марины Кашиной, которая научно изучила популярность k-pop культуры в России. Она провела огромное социологическое исследование, выборку, анкетирование, интервью. Из положительных качеств, которые вывела ученый: расширение кругозора фанатов, повышение толерантности к чужим ценностям, появление единомышленников, появление новых форм досуга и хобби, повышение уровня требовательности к себе и другим, формирование любви к себе. Это очень хорошие вещи для молодежи, которая сейчас испытывает постоянные стрессы. Есть и отрицательные последствия: утрата интереса к своей стране, самоизоляция групп фанатов, замыкание в виртуальной вселенной, идеализация Южной Кореи, формирование у фанаток образа идеального мужчины, далекого от российских реальностей, сложности выстраивания партнерских отношений с другим полом. Я думаю, что каждый все эти вопросы решает сам, но тем не менее интерес к корейским мужчинам на лицо», - сказала собеседница НСН.
Ранее основательница Aigoo Russia Анастасия Зубарева рассказала в пресс-центре НСН, что как минимум 60 различных мероприятий, посвященных южнокорейской музыке (k-pop), пройдут в следующем году в России.
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