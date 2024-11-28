В России на 2025 год запланировано более 60 k-pop-мероприятий

В следующем году в России пройдут различные k-pop фестивали, встречи и концерты, сказала в пресс-центре НСН Анастасия Зубарева.

Как минимум 60 различных мероприятий, посвященных южнокорейской музыке (k-pop), пройдут в следующем году в России, заявила в пресс-центре НСН основательница Aigoo Russia Анастасия Зубарева.

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«На 2025 год запланировано минимум 60 мероприятий, посвященных k-pop. Огромное количество больших фестивалей будет, будут концерты, воркшопы, различные кэмпы. На кэмпах очень насыщенные программы для взрослых поклонников k-pop. У нас в принципе много различных активностей, которые основаны на корейских ТВ-шоу, сериалах и так далее. Планов много. В январе нас ждет прям супер», - сказала собеседница НСН.

В свою очередь основательница The Staff Event Мария Зарецкая рассказала о планах провести в столице танцевальный фестиваль.

«Наш основной план на следующий год - запустить танцевальный фестиваль в Москве. Мы сейчас немного реже проводим фестивали, ищем подходящий формат. Также планируем организовать фестиваль в Санкт-Петербурге. Будем продолжать воркшоп корейских хореографов. Также планируем развивать туры в Корею», - сказала Зарецкая.

Ранее основательница The Staff Event Мария Зарецкая рассказала НСН, что в России очень популярны такие k-pop группы, как BTS, Blackpink, Seventeen и Stray Kids.

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ФОТО: пресс-служба МТС Live | Наталья Шавшина
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