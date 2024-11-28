В России на 2025 год запланировано более 60 k-pop-мероприятий
В следующем году в России пройдут различные k-pop фестивали, встречи и концерты, сказала в пресс-центре НСН Анастасия Зубарева.
Как минимум 60 различных мероприятий, посвященных южнокорейской музыке (k-pop), пройдут в следующем году в России, заявила в пресс-центре НСН основательница Aigoo Russia Анастасия Зубарева.
«На 2025 год запланировано минимум 60 мероприятий, посвященных k-pop. Огромное количество больших фестивалей будет, будут концерты, воркшопы, различные кэмпы. На кэмпах очень насыщенные программы для взрослых поклонников k-pop. У нас в принципе много различных активностей, которые основаны на корейских ТВ-шоу, сериалах и так далее. Планов много. В январе нас ждет прям супер», - сказала собеседница НСН.
В свою очередь основательница The Staff Event Мария Зарецкая рассказала о планах провести в столице танцевальный фестиваль.
«Наш основной план на следующий год - запустить танцевальный фестиваль в Москве. Мы сейчас немного реже проводим фестивали, ищем подходящий формат. Также планируем организовать фестиваль в Санкт-Петербурге. Будем продолжать воркшоп корейских хореографов. Также планируем развивать туры в Корею», - сказала Зарецкая.
Ранее основательница The Staff Event Мария Зарецкая рассказала НСН, что в России очень популярны такие k-pop группы, как BTS, Blackpink, Seventeen и Stray Kids.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: Власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами
- Федорищев передал данные о взятках в российском футболе следователям
- Израиль назвал условия прекращения войны в секторе Газа
- Гладков: Двое мужчин пострадали при атаке дрона в Белгородской области
- Два человека пострадали в Перми, где автобус упал с моста и врезался в ЛЭП
- В Еврокомиссии заявили, все страны Евросоюза обязаны исполнять ордера МУС
- ЦБ РФ назвал даты голосование за дизайн новой купюры 1000 рублей
- Рэпер MACAN стал артистом года по версии VK Музыки
- «Шнур и Жуков дороже Лепса»: Раскрыты новогодние гонорары российских звезд
- Сериал «Плевако» с Безруковым побил рекорд онлайн-кинотеатра Premier
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru