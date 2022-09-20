21.09.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг экс-главы Минобороны ДНР Игоря Срелкова на тему: «К чему приведут референдумы ЛНР и ДНР?»

В Москве пока не видят перспектив политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, заявили в Кремле. Однако, по сообщениям СМИ, Россия присоединит ЛНР и ДНР, чтобы защитить эти территории от ВСУ и не повторить ситуации с уходом из Харьковской области в связи с перегруппировкой войск. Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября. Если регионы присоединятся к российским территориям, то в случае продолжения атак эксперты говорят, что Москва может воспринимать это как акт агрессии в отношении собственного государства и задействовать оружие массового поражения. Кстати, сегодня Госдума приняла поправки в УК с «мобилизацией» и «военным временем». Эти поправки также предусматривают ужесточение наказания за добровольную сдачу в плен и самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения.

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Насколько безопасно проведения референдумов в Донбассе?

Возможно ли объявление военного положения в России?

К чему приведет возможное присоединение ЛНР и ДНР к России?

Действительно ли Россия после принятия референдума в Донбассе может отвечать более агрессивно на действия Украины?

Что необходимо сделать для урегулирования украинско-российского конфликта?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

