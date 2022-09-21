Стрелков: Готов быть мобилизованным в любой момент

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что неоднократно пытался попасть в подразделения для участия в спецоперации.

«Я предпринимал попытки вступить в разного рода подразделения, но получал отказы. По мобилизации я состою на учете как полковник по званию, я готов быть мобилизован в любой момент. Хотя по закону я отношусь к той категории, которую вряд будут призывать в первую очередь, я старше 50, старший офицер», - объяснил он.

Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт.

По его словам, служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут, также не идет речи о мобилизации студентов.

