Стрелков: ЧВК «Вагнер» способен заставить воевать даже заключенных
Экс-глава Минобороны ДНР назвал идею использовать заключенных логичной.
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН назвал отправление заключенных на спецоперацию логичной мерой.
«Заключенные не являются какой-то панацеей или сверхоружием, они ничем не отличаются от обычных призывников, за исключением одного – они направляются в подразделения, статус которых близок к штрафным. Мы говорим сейчас о подразделениях ЧВК «Вагнер», там достаточно профессиональный состав, они способны заставить воевать даже тех, кто не захочет. При этом их насильно никто не заставляет, это нормальная практика, лишних людей не бывает. Это в рамках мобилизации нормальный ход», - рассказал он.
В соцсетях распространяется видео, на котором человек, называющий себя представителем ЧВК «Вагнер» и внешне похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, предлагает заключенным одной из колоний вступить в ряды ЧВК и описывает условия работы на неё в обмен на помилование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru