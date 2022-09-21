Стрелков: Украина готовит новые наступления в ближайшие дни

Украина готовит новые наступления в ближайшие дни, пока российские силы не получили пополнения в рамках частичной мобилизации, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Сейчас противник готовится продолжить свое наступление. Я предполагаю, исходя из логики, он попытается провести это наступление в ближайшие дни или недели, пока российские Вооруженные силы не получили те пополнения, которые ожидаются в рамках частичной мобилизации. ВСУ сейчас пойдут ва-банк. Они попытаются всеми силами сорвать грядущие референдумы. Начнутся ожесточенные бои на всех фронтах. Надеюсь, что наши силы сумеют не допустить глубоких линий», - отметил он.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября, соответствующий указ подписан. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

