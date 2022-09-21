Стрелков: России нужен миллион мобилизованных человек, а не 300 тысяч

Всеобщая мобилизация в России не нужна, она приведет к хаосу и перенапряжению, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Через месяц-полтора мобилизованные люди будут попадать на фронт, кто-то самый подготовленный попадет уже через две недели. До этого времени у противника будет преимущество. Потом ситуация выправится, но мы все равно не сможем эффективно наступать. Для того, чтобы удержать линию фронта, 300 тысяч мобилизованных будет достаточно. Но ВСУ не прекратят атаки, поэтому логично предполагать, что для разгрома Украины потребуются дополнительные наборы резервистов. Я полагаю, что нам потребуется еще столько же, а желательно и больше», - рассказал Стрелков.

При этом он отметил, что нет необходимости объявлять всеобщую мобилизацию в стране.

«Полная мобилизация не необходима, это избыточно и будет тяжело для экономики, она приведет к хаосу, к перенапряжению. Но отправить до миллиона солдат на фронт будет необходимо», - добавил он.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября, соответствующий указ подписан. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

