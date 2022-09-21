Стрелков: При мобилизации прекращается увольнение военных в запас

Любая мобилизация подразумевает отмену увольнения военных в запас, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Частичная мобилизация автоматически предусматривает прекращение увольнения из войск в запас любых категорий военнослужащих. В течение семи последних месяцев мы имели картину дикую, когда военнослужащие по контракту, вкусив прелести боевых действий, просто заявляли, что прерывают контракт», - отметил он.

Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт.

По его словам, служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут, также не идет речи о мобилизации студентов.

