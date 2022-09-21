Стрелков: Введение военного положения в приграничных с Украиной регионах неизбежно
Экс-глава Минобороны ДНР объяснил, что такая мера поможет провести ряж важных мероприятий в регионах.
Введение военного положения необходимо в приграничных с Украиной регионах для проведения ряда мероприятий, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«Формально военное положение не было объявлено, однако я полагаю, что оно может быть введено в ряде областей. Во Владивостоке это, например, не нужно, но в приграничных регионах его введение, видимо, неизбежно. Противник ежедневно обстреливает Белгородскую область, в Курской, Брянской областях также необходимы ряд мероприятий, которые возможно только при военном положении, эвакуация, например», - сказал он.
Ранее Стрелков в пресс-центре НСН назвал отправление заключенных на спецоперацию логичной мерой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru