пресс-конференции
Анонс

Изменения на российском авторынке: что такое упрощенные автомобили?

Информация

Начало конференции

15:00

14 апреля 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 495 925-04-49

14.04.2022 состоится пресс-конференция, посвященная изменениям на российском авторынке из-за санкций.

14.04.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Изменения на российском авторынке: что такое упрощенные автомобили?»

В РФ в 2022 году планируют производить упрощенные авто из-за санкций Запада и курсовых колебаний. Многие иностранные производители и поставщики запчастей для автомобилей из западных стран приостановили импорт комплектующих в Россию. Заводы убирают компоненты, которые не могут достать у сторонних поставщиков. Автоэксперты заявляют, что за месяц стоимость автозапчастей в России увеличилась на 15–100% — в зависимости от категории. Автомобильные шины уже подорожали на 40–80%. В результате стоимость ремонта и обслуживания, например, грузовой техники выросла на 60%.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • На сколько сложная ситуация сегодня на российском рынке автомобилей?
  • На сколько сильно меняется рынок автоиндустрии?
  • Каких комплектующих не хватает в первую очередь?
  • Есть ли альтернативы европейским комплектующим?
  • Когда ожидать «упрощенные автомобили»?
  • На сколько «упрощенные автомобили» будут безопасными?

Участники пресс-конференции:

  • Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко;
  • Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин;
  • Автоэксперт Илья Ушаев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

партнеры

пресс-конференции