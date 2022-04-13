14.04.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Изменения на российском авторынке: что такое упрощенные автомобили?»

В РФ в 2022 году планируют производить упрощенные авто из-за санкций Запада и курсовых колебаний. Многие иностранные производители и поставщики запчастей для автомобилей из западных стран приостановили импорт комплектующих в Россию. Заводы убирают компоненты, которые не могут достать у сторонних поставщиков. Автоэксперты заявляют, что за месяц стоимость автозапчастей в России увеличилась на 15–100% — в зависимости от категории. Автомобильные шины уже подорожали на 40–80%. В результате стоимость ремонта и обслуживания, например, грузовой техники выросла на 60%.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

На сколько сложная ситуация сегодня на российском рынке автомобилей?

На сколько сильно меняется рынок автоиндустрии?

Каких комплектующих не хватает в первую очередь?

Есть ли альтернативы европейским комплектующим?

Когда ожидать «упрощенные автомобили»?

На сколько «упрощенные автомобили» будут безопасными?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко;

Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин;

Автоэксперт Илья Ушаев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

