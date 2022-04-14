Россиянам рекомендовали не закупаться машинным маслом впрок
Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в эфире НСН рекомендовал автомобилистам добиваться у страховых компаний возмещения ущерба на ремонт машин.
Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в пресс-центре НСН посоветовал россиянам не паниковать и не закупаться впрок автомобильными запчастями.
«Все сейчас в ожидании чего-то худшего. Все ссылаются на санкции, но мы имеем дело не только с ними. А с проблемами с логистикой, с некой волей производителей запчастей и отчасти с рыночными паническими настроениями, когда люди начинают запасаться: скупать масло, тормозные колодки. Проблемы есть. Но могу сказать, что не надо закупать впрок тормозные колонки и масло. На мой взгляд, это плохое вложение капитала. Права автовладельцев нарушены, поэтому следует добиваться восстановления своих прав у страховых компаний, если у вас действительно страховой случай, и вам требуется ремонт. Но если с ремонтом не получается, надо пытаться добиваться хотя бы денежную компенсацию», - заметил он.
Ранее бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в сложившейся ситуации в России сократится продажа подержанных автомобилей, так как из-за большого роста цен люди просто не смогут покупать новые.
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