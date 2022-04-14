В России исключили дефицит запчастей для автомобилей
Автоэксперты считают, что запчасти для авто можно покупать за границей, особенно в Азии.
Купить необходимые запчасти для авто можно за границей. Об этом в пресс-центре НСН заявил автоэксперт Илья Ушаев.
«В России сейчас в основном есть запчасти для ТО популярных автомобилей. Они не оригинальные и идут по достаточно завышенным ценам. В принципе сейчас все запчасти можно достать, например, из-за границы в течение трех-пяти дней. Кризисной ситуации я не вижу», - рассказал он.
Генеральный директор АВТОDOM Максим Шишко в пресс-центре НСН добавил, что россияне могут покупать запчасти у азиатских компаний, которые не находятся под санкциями.
«Например, BMW в нормальных условиях отгружает пять-семь контейнеров запчастей. И, конечно, если мы захотим перенести эти объемы в Китай, Армению или Беларусь, очень быстро станет очевидно, что это не нормальный спрос, что это его перераспределение и скрытые закупки, и эти каналы будут перекрыты. Поэтому азиатский трек доставки запчастей для нас открыт, так как там хотя бы есть незаблокированная железнодорожная ветка», - объяснил он.
Ранее Максим Шишко в пресс-центре НСН заявил, что основные проблемы с поставкой новых автомобилей в Россию связаны не с политикой, а с логистикой.
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