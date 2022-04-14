В России исключили дефицит запчастей для автомобилей

Купить необходимые запчасти для авто можно за границей. Об этом в пресс-центре НСН заявил автоэксперт Илья Ушаев.

«В России сейчас в основном есть запчасти для ТО популярных автомобилей. Они не оригинальные и идут по достаточно завышенным ценам. В принципе сейчас все запчасти можно достать, например, из-за границы в течение трех-пяти дней. Кризисной ситуации я не вижу», - рассказал он.

Генеральный директор АВТОDOM Максим Шишко в пресс-центре НСН добавил, что россияне могут покупать запчасти у азиатских компаний, которые не находятся под санкциями.