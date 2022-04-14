Названа главная причина проблем на российском авторынке

Гендиректор АВТОDOM Максим Шишко в эфире НСН объяснил, что логистические проблемы с поставкой машин можно будет решить путем поиска новых цепочек. 

Основные проблемы с поставкой новых автомобилей в Россию связаны не с политикой, а с логистикой. Об этом в пресс-центре НСН заявил генеральный директор АВТОDOM Максим Шишко.

«Логистические изменения сейчас создают большие сложности с поставкой новых автомобилей, комплектующих и запчастей. Логистика сейчас на первом месте. Безусловно, политический фактор тоже есть, но это то, в чем бизнес не заинтересован, это можно преодолеть. А логистика – это технический момент, который может быть урегулирован либо со временем, когда все цепочки пересоберутся, либо когда стабилизируется ситуация, и привычные цепочки станут доступны», - объяснил он.

Шишко также отметил, что сейчас в России существует дефицит авто.

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«Машин сейчас мало, спроса тоже не много. Ценообразование достаточно непредсказуемое, и в ответ на изменение курса и обрыва поставок цены очень сильно выросли. При этом спрос не догоняет и не удовлетворяет текущее положение. Рынок встал. В марте падение продаж составило 60-70%», - заключил он.

Ранее бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия не сможет самостоятельно обеспечить дефицит на авторынке, но в этом ей помогут Китай и Южная Корея, а также параллельный импорт.

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ФОТО: РИА Новости Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияДефицитАвтомобиль
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