Названа главная причина проблем на российском авторынке

Основные проблемы с поставкой новых автомобилей в Россию связаны не с политикой, а с логистикой. Об этом в пресс-центре НСН заявил генеральный директор АВТОDOM Максим Шишко.

«Логистические изменения сейчас создают большие сложности с поставкой новых автомобилей, комплектующих и запчастей. Логистика сейчас на первом месте. Безусловно, политический фактор тоже есть, но это то, в чем бизнес не заинтересован, это можно преодолеть. А логистика – это технический момент, который может быть урегулирован либо со временем, когда все цепочки пересоберутся, либо когда стабилизируется ситуация, и привычные цепочки станут доступны», - объяснил он.

Шишко также отметил, что сейчас в России существует дефицит авто.