«Вернуть ракушки в Москву?»: Россиян предупредили о росте случаев угона автомобилей
Автоэскперты в эфире НСН призвали россиян тщательнее следить за своими автомобилями.
Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в пресс-центре НСН заявил, что из-за отсутствия запчастей в России могут участиться случаи угона автомобилей на разборку.
«Безусловно, в такой ситуации возрастет число угонов. Машины сейчас надо очень беречь. В зоне риска – все!», - предупредил он.
В связи с этим автоэксперт Илья Ушаев рекомендовал россиянам держать свои машины в закрытых помещениях, а гендиректор АВТОDOM Максим Шишко призвал вернуть в Москву гаражи-«ракушки».
Ранее Антон Чуйкин в пресс-центре НСН посоветовал россиянам не паниковать и не закупаться впрок автомобильными запчастями.
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