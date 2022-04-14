«Вернуть ракушки в Москву?»: Россиян предупредили о росте случаев угона автомобилей

Автоэскперты в эфире НСН призвали россиян тщательнее следить за своими автомобилями.

Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в пресс-центре НСН заявил, что из-за отсутствия запчастей в России могут участиться случаи угона автомобилей на разборку.

«Безусловно, в такой ситуации возрастет число угонов. Машины сейчас надо очень беречь. В зоне риска – все!», - предупредил он.

Названа главная причина проблем на российском авторынке

В связи с этим автоэксперт Илья Ушаев рекомендовал россиянам держать свои машины в закрытых помещениях, а гендиректор АВТОDOM Максим Шишко призвал вернуть в Москву гаражи-«ракушки».

Ранее Антон Чуйкин в пресс-центре НСН посоветовал россиянам не паниковать и не закупаться впрок автомобильными запчастями.

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