«Вернуть ракушки в Москву?»: Россиян предупредили о росте случаев угона автомобилей

В связи с этим автоэксперт Илья Ушаев рекомендовал россиянам держать свои машины в закрытых помещениях, а гендиректор АВТОDOM Максим Шишко призвал вернуть в Москву гаражи-«ракушки».

Ранее Антон Чуйкин в пресс-центре НСН посоветовал россиянам не паниковать и не закупаться впрок автомобильными запчастями.