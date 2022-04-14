Не для цены, а для «АвтоВАЗ»: Россиянам объяснили смысл «упрощенных автомобилей»

Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в эфире НСН рассказал, для чего в России придумали «упрощенные автомобили». 


Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в пресс-центре НСН заметил, что «упрощенные автомобили» придумали не только для того, чтобы предоставить более дешевый сегмент, но и для возобновления работы завода «АвтоВАЗ».

«Уйдут годы»: Россиянам рассказали, когда восстановится авторынок

«"Упрощенные автомобили" - это машины с несколько обедненной комплектацией, в которых благодаря усилиям инженерных служб, маркетинговых и так далее, отсутствуют какие-то узлы или системы, без которых в принципе можно обойтись. Такой автомобиль можно сделать из обычного, но только, я в этом убежден, в доступном сегменте. Второе обязательное условие – изначальное авто должно быть солидного морального возраста, чтобы с него можно было снять то, что когда-то на него поставили, сделав его более современным. Но вообще основная функция этих автомобилей – это не предоставить более дешевый сегмент, а запустить в работу «Волжский автомобильный завод». Потому что там десятки тысяч людей, и сейчас, если мы не дадим возможность им работать, делать продукцию и выводить ее на рынок, то возможно всякое. Потому что такой завод не может долго не работать», - объяснил он.

Ранее Антон Чуйкин в пресс-центре НСН предупредил, что из-за отсутствия запчастей в России могут участиться случаи угона автомобилей на разборку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:РоссияРоссиянеАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры