Не для цены, а для «АвтоВАЗ»: Россиянам объяснили смысл «упрощенных автомобилей»

«"Упрощенные автомобили" - это машины с несколько обедненной комплектацией, в которых благодаря усилиям инженерных служб, маркетинговых и так далее, отсутствуют какие-то узлы или системы, без которых в принципе можно обойтись. Такой автомобиль можно сделать из обычного, но только, я в этом убежден, в доступном сегменте. Второе обязательное условие – изначальное авто должно быть солидного морального возраста, чтобы с него можно было снять то, что когда-то на него поставили, сделав его более современным. Но вообще основная функция этих автомобилей – это не предоставить более дешевый сегмент, а запустить в работу «Волжский автомобильный завод». Потому что там десятки тысяч людей, и сейчас, если мы не дадим возможность им работать, делать продукцию и выводить ее на рынок, то возможно всякое. Потому что такой завод не может долго не работать», - объяснил он.

Ранее Антон Чуйкин в пресс-центре НСН предупредил, что из-за отсутствия запчастей в России могут участиться случаи угона автомобилей на разборку.

