Не для цены, а для «АвтоВАЗ»: Россиянам объяснили смысл «упрощенных автомобилей»
Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в эфире НСН рассказал, для чего в России придумали «упрощенные автомобили».
Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в пресс-центре НСН заметил, что «упрощенные автомобили» придумали не только для того, чтобы предоставить более дешевый сегмент, но и для возобновления работы завода «АвтоВАЗ».
«"Упрощенные автомобили" - это машины с несколько обедненной комплектацией, в которых благодаря усилиям инженерных служб, маркетинговых и так далее, отсутствуют какие-то узлы или системы, без которых в принципе можно обойтись. Такой автомобиль можно сделать из обычного, но только, я в этом убежден, в доступном сегменте. Второе обязательное условие – изначальное авто должно быть солидного морального возраста, чтобы с него можно было снять то, что когда-то на него поставили, сделав его более современным. Но вообще основная функция этих автомобилей – это не предоставить более дешевый сегмент, а запустить в работу «Волжский автомобильный завод». Потому что там десятки тысяч людей, и сейчас, если мы не дадим возможность им работать, делать продукцию и выводить ее на рынок, то возможно всякое. Потому что такой завод не может долго не работать», - объяснил он.
Ранее Антон Чуйкин в пресс-центре НСН предупредил, что из-за отсутствия запчастей в России могут участиться случаи угона автомобилей на разборку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Макрон устранился от критики действий России на Украине
- Финские врачи отказали в операции российскому хоккеисту
- Голикова: трудности с лекарствами в России практически преодолены
- Полсотни детей поедут летом в «Орлёнок» от премии Росприроднадзора
- Собянин рассказал о поддержке столичной фармы в условиях санкционного давления
- Минпромторг: гвоздей в России производится достаточно
- Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
- СК РФ заявил о шести авиаударах ВСУ по посёлку в Брянской области
- Минобороны РФ: Американцы испытывали опасные препараты на психбольных на Украине
- Три беспилотника с оборудованием для распыления обнаружили под Харьковом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru