«Уйдут годы»: Россиянам рассказали, когда восстановится авторынок

«Я думаю, что у нас будет новая нормальность. Соотношение брендов неминуемо изменится. Количество дорогих и премиальных автомобилей будет сокращаться. Наверное, сборку продолжат локализованные в России производители, и то по узкой линейке. Импорт уменьшится. Если мы будем говорить, что продажи будут примерно в таком же соотношении премиума и среднего класса, как сейчас, то, думаю, на восстановление рынка уйдут годы – пятилетия. И это нормально. Такая ситуация могла возникнуть независимо от текущих обстоятельств, так как те же азиатские производители не занимают эту нишу. А по качеству, цене и технологиям они создают хорошую конкуренцию», - заметил он.

Ранее бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в сложившейся ситуации в России сократится продажа подержанных автомобилей, так как из-за большого роста цен люди просто не смогут покупать новые.