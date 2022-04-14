«Уйдут годы»: Россиянам рассказали, когда восстановится авторынок
Генеральный директор АВТОDOM Максим Шишко в эфире НСН предположил, что в ближайшем будущем на российском авторынке произойдет перераспределение брендов.
Генеральный директор АВТОDOM Максим Шишко в пресс-центре НСН заявил, что на восстановление авторынка в России могут уйти пятилетия.
«Я думаю, что у нас будет новая нормальность. Соотношение брендов неминуемо изменится. Количество дорогих и премиальных автомобилей будет сокращаться. Наверное, сборку продолжат локализованные в России производители, и то по узкой линейке. Импорт уменьшится. Если мы будем говорить, что продажи будут примерно в таком же соотношении премиума и среднего класса, как сейчас, то, думаю, на восстановление рынка уйдут годы – пятилетия. И это нормально. Такая ситуация могла возникнуть независимо от текущих обстоятельств, так как те же азиатские производители не занимают эту нишу. А по качеству, цене и технологиям они создают хорошую конкуренцию», - заметил он.
Ранее бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в сложившейся ситуации в России сократится продажа подержанных автомобилей, так как из-за большого роста цен люди просто не смогут покупать новые.
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