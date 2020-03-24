26.03.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?»

ВНИМАНИЕ! Уважаемые журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Поэтому у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

Глава Правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу главного санитарного врача страны, главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении ответственности за нарушение режима карантина из-за коронавируса. При этом в настоящее время коронавирус COVID-19 внесён в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих и подвергающие этой опасности других могут понести ответственность вплоть до уголовной. Так, резонансным стало дело, которое возбудил Следственный комитет РФ против главного внештатного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая вернувшись из Испании не стала самоизолироваться и продолжила участвовать в конференциях и преподавать в университете. Позже у неё диагностировали COVID-19, и как минимум у 11 человек, контактировавших с ней, на данный момент подозревают тот же диагноз.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, какую ответственность должны нести нарушители режима самоизоляции, а также какие меры предосторожностей необходимо соблюдать окружающим их людям.

Участники пресс-конференции: