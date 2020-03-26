Нарушителей карантина будут отслеживать по геолокации

Отслеживать нарушителей карантина будут по геолокации. Об этом на пресс-конференции НСН «Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?» член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

«Создан оперативный штаб при ФСО. Это геолокация, чтобы отслеживать, покидает человек помещение или нет», - пояснила сенатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что штрафы за нарушение коронавируса составят от 300 тысяч до двух миллионов рублей. А уголовная – от пяти до семи лет.

