Сенатор: Законопроект о тюрьме за нарушение карантина будут обсуждать

В парламент внесли законопроект о наказании за нарушение карантина по коронавирусу. В документе предусмотрены штрафы до 2 млн рублей и уголовная ответственность до 7 лет. Эта оправданная мера, заявила на пресс-конференции НСН «Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?» член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

«Эта норма нужна. Она не противоречит нормам Конституции. Здоровье – это неотчуждаемое благо. Закон будет принят. Но документ только внесен, он еще будет обсуждаться», - отметила парламентарий.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении ответственности за нарушение режима карантина из-за коронавируса. При этом в настоящее время коронавирус COVID-19 внесён в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих и подвергающие этой опасности других могут понести ответственность вплоть до уголовной.

