Красный крест: Аппаратов ИВЛ в России не хватит на всех

Далеко не все регионы России готовы к борьбе с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции НСН «Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?» заявил председатель московского отделения Красного Креста, глава Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«В России 17 регионов, в которых нет аппаратов искусственной вентиляции легких. И если эпидемия доберется до них, то непонятно, что делать. Может быть, имеет смысл их закрывать. Москву закрывать нельзя, потому что она может принимать больных, тут пока нет такой вспышки, чтобы система здравоохранения не справлялась», - заметил Трунов.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении ответственности за нарушение режима карантина из-за коронавируса. При этом в настоящее время коронавирус COVID-19 внесён в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих и подвергающие этой опасности других могут понести ответственность вплоть до уголовной.

