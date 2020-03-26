Адвокат: При карантине надо не сажать в тюрьму, а освобождать

Вводить наказание за нарушение карантина в условиях пандемии нельзя. Об этом на пресс-конференции НСН «Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?» заявил председатель московского отделения Красного Креста, глава Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«С этой уголовной статьей непонятно, что делать. Наказание должно быть исполнимым. Президент сказал, что средний доход наших граждан 17 тысяч рублей. А тут 300 тысяч штраф – неисполнимо. А что касается уголовной ответственности за нарушение карантина. Во других странах вместо ужесточения законов пытаются освобождать тюрьмы, отпускают осужденных за нетяжкие преступления. Так что и перед Госдумой стоит другой вопрос. Нужно освобождать тюрьмы. Они у нас переполнены. А в случае вспышки заболевания там лечить не получится. Объявлять амнистию для нетяжких преступлений. А тех, кто сидит в СИЗО, - там тоже сидят зараженные коронавирусом - переводить на домашний арест, потому что они невиновны, пока не осуждены.», - подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что штрафы за нарушение коронавируса составят от 300 тысяч до двух миллионов рублей. А уголовная – от пяти до семи лет.

