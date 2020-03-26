Красный крест: В российских СИЗО вспышка коронавируса

В российских изоляторах временного содержания (СИЗО) идет распространение коронавируса. Об этом на пресс-конференции НСН «Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?» заявил председатель московского отделения Красного Креста, глава Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«В СИЗО идет вспышка коронавируса. Мы знаем достоверную информацию о тех адвокатах – недобросовестных адвокатах, которые, приехав из-за границы, будучи зараженными, контактировали с клиентами. Клиенты находятся в СИЗО. Об этом говорит Мосгорсуд, все в юридическом сообществе знают. При этом ФСИН официально заявляет, что заболевших нет», - заявил он.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении ответственности за нарушение режима карантина из-за коронавируса.

