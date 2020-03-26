Красный крест призвал обучать волонтеров для карантина

В условиях карантина необходимо создавать систему обучения волонтеров. Об этом на пресс-конференции НСН «Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?» заявил председатель московского отделения Красного Креста, глава Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«Вынести мусор нельзя. 2 миллиона штрафа за вынос мусора. В магазин - нельзя. Доставка – это те же разносчики заразы, курьеры не знают, как вести себя в условиях карантина, они всех стариков нам поубивают. Нужно обучение. Филькина грамота - Мосволонтер - не работает вообще. До них дозвониться невозможно. Мы как Красный крест готовы обеспечить волонтерское движение. Но как обезопасить волонтеров? Нужно создавать систему. Мы готовы этим заняться», - сказал он.

Ранее Трунов заявил, что из-за пандемии коронавируса нужно объявлять амнистию для осужденных за нетяжкие преступление.

