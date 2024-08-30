Итоги VI Международного муниципального форума стран БРИКС

29.08.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная итогам VI Международного муниципального форума стран БРИКС.

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ММФ БРИКС проходит 27-28 августа 2024 года на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Напомним, что сейчас в БРИКС входят 10 государств. Только в этом году к организации присоединились Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Несколько дней назад заявку подал Азербайджан, во вступлении заинтересованы еще порядка 30 стран. После запланированного на октябрь саммита БРИКС в Казани запрос собирается направить Палестина.

В этом году мероприятие посетили делегации из 126 стран, 89 регионов России подтвердили свое участие, а также к форуму присоединились более 5000 участников из 500 городов со всего мира, включая мэров мегаполисов, глав регионов, и представителей малого и среднего бизнеса. Программа форума включает более 70 деловых мероприятий и масштабную выставочную экспозицию. Форум проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Фонда Росконгресс. Генеральным партнером форума выступает Правительство Москвы.

Участники пресс-конференции:

Сергей Евгеньевич Черёмин Министр правительства Москвы — руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы;

Министр правительства Москвы — руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы; Михаил Абрамович Свердлов директор Фонда деловых коммуникаций стран БРИКС;

директор Фонда деловых коммуникаций стран БРИКС; Виктория Олеговна Смирнова, директор департамента международного сотрудничества Фонда «Сколково»

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Удалось ли реализовать поставленные задачи форума?

Какое межпарламентское сотрудничество состоялось на форуме?

На сколько расширилась география по сравнению с прошлым мероприятием?

Каким темам было уделено особое внимание на форуме?

Какие важные подписания соглашений состоялись?

Какой была деловая программа форума?

Каким опытом смогла поделиться Москва?

Какие изменения произошли в выставочной экспозиции?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

