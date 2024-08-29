Программа Международного муниципального форума стран БРИКС включала более 70 мероприятий
Участники Международного муниципального форума стран БРИКС в Москве уделили внимание вопросам социального блока, а также обсудили перспективы культурного сотрудничества, сообщил НСН Сергей Черемин.
На площадке VI Международного муниципального форума стран БРИКС в Москве обсудили вопросы здравоохранения, образования, науки и ряд других важных тем, заявил в пресс-центре НСН министр правительства столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.
«Мы в целом отмечаем, что форум имел очень хороший резонанс. Для нас статистика, которая свидетельствует об очень большом интересе к форуму, показывает, что участников интересовал обмен опытом в области развития инфраструктуры мегаполиса, совершенствования транспортных систем. Мы активно обсуждали вопросы взаимодействия в области таких продуктов, как «умный безопасный город», обсуждали проблематику здравоохранения. В ходе деловой программы форума, мы коснулись международной межмуниципальной интеграции, межпарламентского сотрудничества столиц и городов БРИКС, обсуждалась растущая роль мегаполисов и их инвестиционная привлекательность. Много говорили о вопросах социального блока: здравоохранение, образование, наука. Мы обсуждали модели устойчивого развития в форматах БРИКС, большое внимание уделили вопросам культурного сотрудничества, вопросам туризма. Не обошли вниманием повестку сотрудничества в области цифровизации и информационных технологий. Также индустриализации и развития промышленности. Всего на площадке форума прошло более 70 деловых мероприятий, включая сессии и круглые столы», - рассказал он.
VI Международный муниципальный форум стран БРИКС проходил 27–28 августа и собрал в столице России более шести тысяч делегатов из регионов страны и зарубежных государств, передает «Радиоточка НСН».
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