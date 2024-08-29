Муниципальный форум БРИКС расширил зарубежные рынки для России

«По отзывам, все участники, приехавшие к нам со своими задачами, их выполнили. Среди подписанных на форуме соглашений много документов подписаны между коммерческими компаниями. Как мы знаем, России и её бизнес сейчас остро нуждается в выходе на новые рынки, и эти рынки сами к нам пришли: это и Юго-Восточная Азия, страны АСЕАН, Африка, страны Латинской Америки. В формате общения b2b были подписаны соглашения на большие суммы – а это важнейшее достижение форума в плане бизнес-коммуникации», - сказал он.

VI Международный муниципальный форум стран БРИКС проходил 27–28 августа и собрал в столице России более шести тысяч делегатов из регионов страны и зарубежных государств. В рамках форума было подписано более 300 соглашений, напоминает «Радиоточка НСН».

