Муниципальный форум БРИКС расширил зарубежные рынки для России
Все участники Международного муниципального форума стран БРИКС в Москве успешно справились со своими задачами, заявил НСН Михаил Свердлов.
В ходе Международного муниципального форума стран БРИКС в Москве были подписаны соглашения с Юго-Восточной Азией, странами Латинской Америки и АСЕАН, рассказал в пресс-центре НСН директор Фонда деловых коммуникаций стран БРИКС Михаил Свердлов.
«По отзывам, все участники, приехавшие к нам со своими задачами, их выполнили. Среди подписанных на форуме соглашений много документов подписаны между коммерческими компаниями. Как мы знаем, России и её бизнес сейчас остро нуждается в выходе на новые рынки, и эти рынки сами к нам пришли: это и Юго-Восточная Азия, страны АСЕАН, Африка, страны Латинской Америки. В формате общения b2b были подписаны соглашения на большие суммы – а это важнейшее достижение форума в плане бизнес-коммуникации», - сказал он.
VI Международный муниципальный форум стран БРИКС проходил 27–28 августа и собрал в столице России более шести тысяч делегатов из регионов страны и зарубежных государств. В рамках форума было подписано более 300 соглашений, напоминает «Радиоточка НСН».
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