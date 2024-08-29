«Безумные перемещения»: Участники муниципального форума стран БРИКС прорвали «логистическую блокаду»
Представители зарубежных делегаций делали до четырех пересадок, чтобы посетить Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве, сообщил Михаил Свердлов.
Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве стал самым представительным событием 2024 года по части присутствия иностранных делегаций, рассказал в пресс-центре НСН директор Фонда деловых коммуникаций стран БРИКС Михаил Свердлов.
«Перед организаторами стояла сложнейшая задача: форум, который много лет проходил в Санкт-Петербурге, нужно было перевезти в Москву, причем провести на высочайшем уровне, потому что в этом году Россия председательствует в БРИКС. На мой взгляд, мы справились с этой задачей очень хорошо, в первую очередь благодаря фантастической поддержке правительства Москвы. Наши ожидания не просто оправдались, результат их просто превзошел. Мы думали, что к нам приедет максимум пять тысяч человек, а их приехало более шести тысяч! В сложнейших логистических потоках люди приезжали к нам из Латинской Америки. Это более чем четыре пересадки на самолёте! Совершенно безумные перемещения, летели к нам по пять-шесть дней. Даже мэр из Гвинеи вчера прилетел к нам уже на церемонию закрытия, потому что его задержали в Эфиопии на два дня. Сложных моментов было очень много, но все наши участники в конечном счете до нас добрались. Думаю, в Москве в этом году не было других мероприятий с таким представительством иностранных делегаций», - заявил он.
VI Международный муниципальный форум стран БРИКС проходил 27–28 августа и собрал в столице России более шести тысяч делегатов из регионов страны и зарубежных государств. Программа включала более 70 деловых мероприятий, напоминает «Радиоточка НСН».
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