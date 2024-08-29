Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве посетило более 6 тысяч делегатов
После Международного муниципального форума стран БРИКС в Москве более 30 стран выразили желание присоединиться в объединению, рассказал НСН Сергей Еремин.
Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве посетило более шести тысяч делегатов
VI Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве посетило более шести тысяч делегатов из зарубежных стран и регионов России, сообщил в пресс-центре НСН министр правительства столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.
«У нас вчера завершился наш международный муниципальный форму стран БРИКС, который привлек огромное количество участников. Для нас важно подчеркнуть, что международное муниципальное сотрудничество и партнерство между странами БРИКС и партнерами Москвы демонстрирует тенденция к увеличению, обсуждению многочисленных проектов. Этот форум по количеству участников форум показал огромный интерес не только стран БРИКС, но и тех стран, которые стремятся взаимодействовать с организацией. Уже более 30 выразили желание присоединится к объединению. Если говорить о статистике, в нашем форуме приняли участие 1133 официальных зарубежных представителя, в том числе 163 официальных делегата из различных стран, 88 представителей международных организаций,18 представителей федеральных министерств ведомств. Большое представительство было от субъектов РФ: более 700 человек. Мы фиксируем большой интерес российских городов, муниципальных образований. В форуме приняли участие мэры 229 городов и руководителей муниципальных образований. Всего число бизнес-участников форума из различных стран превысило 2300 человек. Наш форум посетило более шести тысяч делегатов. За годы существования Международный муниципальный форум стран БРИКС зарекомендовал себя, как одна из самых востребованных платформ для сотрудничества между крупнейшими мегаполисами и макрорегионами», - подчеркнул он.
VI Международный муниципальный форум стран БРИКС проходил в Москве 27–28 августа. Программа включала более 70 деловых мероприятий и масштабную выставочную экспозицию. В ходе сессий и круглых столов участники форума обсудили вопросы международной межмуниципальной интеграции, сотрудничества мегаполисов по линии городских и региональных парламентов и партнерство в рамках БРИКС, передает «Радиоточка НСН».
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