На Международном муниципальном форуме стран БРИКС подписали более 300 соглашений

«Было много b2b и b2g встреч, посвященных развитию муниципальной инфраструктуры, внедрению цифровых технологий. Форум продемонстрировал, что международное сотрудничество в этой области крайне востребовано. Сегодня Москва поддерживает отношения с более чем со 150 крупнейшими мегаполисами и макрорегионами мира. Мы уделяем особое внимание отношениям со странами БРИКС, в том числе нашим ключевым партнером – Китаем, развиваем отношения с Индией, с новыми странами, вступающими в объединение – с Египтом, ОАЭ, Эфиопией. В ходе форума было подписано много соглашений. По статистике на вчерашний вечер, их количество превысило 300. Этот факт свидетельствует об интересе, который проявляют муниципалитеты ко взаимному общению наша цель - содействие развитию таких региональных связей - я считаю, достигнута. Проекты субъектов РФ и Москвы вызвали большой интерес у наших зарубежных партнеров. Москва подписала программы сотрудничества с новыми партнерами: это город Тегеран, мэрия Сан-Паулу, второй по экономическому значению город Филиппин Себу, с рядом других организаций, в том числе с международным финансовым форумом AIM Global Foundation. Международный муниципальный форум стран БРИКС был очень успешным», - пояснил он.

VI Международный муниципальный форум стран БРИКС проходил 27–28 августа и собрал в столице России более шести тысяч делегатов из регионов страны и зарубежных государств. Программа включала более 70 деловых мероприятий, напоминает «Радиоточка НСН».

