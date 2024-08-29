В «Сколково» покажут российские технологии участникам муниципального форума БРИКС

«Я как международник не могу не могу не поражаться количеству иностранных участников: 126 стран, 500 городов! Я посещаю все профильные международные мероприятия, мониторю их, и таких показателей не было в этом году точно, и в предыдущие тоже», - сказала она.

Как добавила собеседница НСН, посетив территорию инновационного центра «Сколково», представители иностранных делегаций получают возможность познакомиться с ведущими российскими технологиями



«Сейчас делегации иностранных участников форума находятся на территории инновационного центра "Сколково". Для нас привычно принимать делегации, но с момента интенсификации сотрудничества с правительством Москвы с мая 2024 года количество делегаций на территорию "Сколково" значительно выросло. До конца года мы примем более 100 делегаций из более чем 50 стран. Что важно, иностранцам мы показываем не только территорию фонда "Сколково", но и российские технологии. Сегодня мы покажем им технологии, которые релевантны для развития городов, но мы поддерживаем и энергетику, и промышленность, и биомедицину. Среди участников "Сколково" более 400 компаний экспортируют свою продукцию в более чем 100 стран. И все страны БРИКС+ также являются потребителями российских технологий», - подытожила она.

VI Международный муниципальный форум стран БРИКС проходил 27–28 августа и собрал в столице России более шести тысяч делегатов из регионов страны и зарубежных государств. В рамках форума прошло более 70 мероприятий, включая сессии и круглые столы, напоминает «Радиоточка НСН».

