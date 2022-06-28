29.06.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги Московской недели моды: Что носить в новом сезоне?»

В столице завершилась первая Московская неделя моды. Мероприятие получилось грандиозным: представить свои работы приехали более 900 дизайнеров со всех уголков нашей страны. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мода – это огромная индустрия, в которой задействованы порядка 40 тысяч москвичей, в прошлом году они произвели продукции на 174 млрд рублей. Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин считает, что уход многих зарубежных брендов с российского рынка помог нашим производителям одежды выйти на новый уровень – они стали получать больше заказов и увеличили своё производство.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Чем запомнится Московская неделя моды в этом году?

Как это мероприятие помогает продвижению российских дизайнеров?

Что модно в этом сезоне?

Какие показы особо отличились?

Как повлияет открытие биржи на модную индустрию России?

Участники пресс-конференции:

Суперзвезда Сергей Зверев;

Российский дизайнер Игорь Гуляев ;

; Международный стилист Александр Белов.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

