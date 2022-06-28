29.06.2022 состоится пресс-конференция, посвященная итогам Московской недели моды.
29.06.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги Московской недели моды: Что носить в новом сезоне?»
В столице завершилась первая Московская неделя моды. Мероприятие получилось грандиозным: представить свои работы приехали более 900 дизайнеров со всех уголков нашей страны. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мода – это огромная индустрия, в которой задействованы порядка 40 тысяч москвичей, в прошлом году они произвели продукции на 174 млрд рублей. Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин считает, что уход многих зарубежных брендов с российского рынка помог нашим производителям одежды выйти на новый уровень – они стали получать больше заказов и увеличили своё производство.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- Чем запомнится Московская неделя моды в этом году?
- Как это мероприятие помогает продвижению российских дизайнеров?
- Что модно в этом сезоне?
- Какие показы особо отличились?
- Как повлияет открытие биржи на модную индустрию России?
Участники пресс-конференции:
- Суперзвезда Сергей Зверев;
- Российский дизайнер Игорь Гуляев;
- Международный стилист Александр Белов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8