Гуляев рассказал, как создал коллекцию за 20 дней вместо привычных трех месяцев

Российский дизайнер, участник Московской недели моды Игорь Гуляев в пресс-центре НСН рассказал о подготовке показа в сжатые сроки.

«Я готовлюсь всегда к своим показам, мы должны делать новую историю. Если бы у меня было время, я бы представил и кутюрную коллекцию, но, понимая, что за эти 20 дней мне придется настолько включиться серьезно, пригласить дополнительных людей в команду… Мы работали круглые сутки, просто как роботы. Все отшито реально за 20 дней на московском производстве, сейчас, конечно, все было очень сложно, но я безгранично рад. Мне нравятся такие истории, когда движение, я благодарен команде, мы не сидели и не обедали, у нас шили все. Все мы коллекции готовились минимум три месяца, здесь нас было всего десять человек вместо ста», - поделился он.

Ранее Сергей Зверев в пресс-центре НСН подвел итоги прошедшей в Москве недели моды и рассказал, коллекции каких дизайнеров впечатлили его больше всего.

