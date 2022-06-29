Гуляев призвал дизайнеров делать больше коллабораций друг с другом
Российский дизайнер отметил, что в нынешней ситуации необходимо дать возможность вырастить отечественные бренды одежды.
Необходимо воспользоваться уходом ряда брендов с рынка и развивать российское производство одежды, заявил российский дизайнер Игорь Гуляев в пресс-центре НСН.
«Коллеги и друзья, независимо от того, вернутся ли бренды, мы должны дать возможность развития нашей легкой промышленности. Мы должны дать возможность вырастить свои бренды, у нас огромное количество в стране талантливых людей, давайте объединяться, давайте делать коллаборации, давайте делать красивую историю модную. У нас приличное качество, мы отшиваем на своей территории достойную одежду», - отметил он.
Локации для Московской недели моды были выбраны необычные, это в том числе привлекало внимание зрителей, заявил международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.
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