«Главное - здоровье»: Зверев рассказал, как быть модным
Звездный стилист отметил, что нужно следить за собой и стремиться к натуральности.
Стилист Сергей Зверев в пресс-центре НСН поделился своими предпочтениями в моде, он посоветовал не увлекаться «дурацкими» трендами.
«Чтобы быть модным, надо быть здоровым. Когда у вас есть здоровье, прекрасное настроение, роскошная фигура, роскошная кожа, волосы, ресницы – не как после последней драки и не нарощенные, а свои собственные, это роскошь, это и есть фэшн, это и есть мода. Сейчас есть такой тренд дурацкий – живот открытый, на это невозможно смотреть. Нужно следить за собой», - отметил Зверев.
Ранее российский дизайнер, участник Московской недели моды Игорь Гуляев в пресс-центре НСН рассказал о подготовке показа в сжатые сроки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 028 / сут.
Умерли
381 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 680 / сут.
- Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО
- SANA: Сирия решила признать независимость ЛНР и ДНР
- Газманов раскритиковал уехавшую из России Хаматову
- Врач рассказал, когда шлёпанцы можно носить с носками
- Украинский боевой дрон сбит в Брянской области
- В Совфеде предупредили о риске вооруженного конфликта России и Литвы
- Зеленский потребовал у стран НАТО $12 млрд в месяц
- СК возбудил уголовное дело по факту смерти срочника в Волгоградской области
- Представительницу Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ситуации вокруг Шпицбергена
- Госдума приняла закон о бесплатном двухразовом питании детей–инвалидов в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru