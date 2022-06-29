«Главное - здоровье»: Зверев рассказал, как быть модным

Звездный стилист отметил, что нужно следить за собой и стремиться к натуральности.

Стилист Сергей Зверев в пресс-центре НСН поделился своими предпочтениями в моде, он посоветовал не увлекаться «дурацкими» трендами.

«Чтобы быть модным, надо быть здоровым. Когда у вас есть здоровье, прекрасное настроение, роскошная фигура, роскошная кожа, волосы, ресницы – не как после последней драки и не нарощенные, а свои собственные, это роскошь, это и есть фэшн, это и есть мода. Сейчас есть такой тренд дурацкий – живот открытый, на это невозможно смотреть. Нужно следить за собой», - отметил Зверев.

Ранее российский дизайнер, участник Московской недели моды Игорь Гуляев в пресс-центре НСН рассказал о подготовке показа в сжатые сроки.

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ФОТО: пресс-служба Сергея Зверева
ТЕГИ:ЗдоровьеМодаСергей Зверев
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