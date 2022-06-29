«Мужчинам – шляпы!» В чем приходить на Неделю моды
Международный стилист Александр Белов призвал не бояться выглядеть странно на модных показах.
На Неделю моды нужно приходить в ярких и экстравагантных нарядах, ведь это отличный повод для необычных образов, заявил международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.
«Неделя моды – это не то, куда вы идете повседневно, купить продукты в «Пятерочку», это модное событие, туда нужно приходить в каких-то более модных вещах, более экстравагантных. Это же событие не неделя индустрии металлов, не праздник заводов. Более яркие наряды – это хорошо. Вот Сергей Зверев любит шляпы, это действительно очень яркий аксессуар, особенно у мужчины, это всегда привлекает к себе внимание. Какие-то очки, необычные аксессуары, обувь и сумки», - рассказал Белов.
Ранее Сергей Зверев в пресс-центре НСН подвел итоги прошедшей в Москве недели моды и рассказал, коллекции каких дизайнеров впечатлили его больше всего.
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