«Гости из Турции и Индии»: На Московской неделе моды заметили иностранных зрителей

Локации для Московской недели моды были выбраны необычные, это в том числе привлекало внимание зрителей, заявил международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.

«Показ в московском метро был хорошо организован, большее количество дизайнеров, они в основном были начинающие. Там закрывала Миногарова показ, такое черное, большое платье. Локации в этот раз были очень интересные – даже на парковке в Зарядье. Гости из Турции были, из Индии, были представители прессы Индии, которые приехали специально на показ», - рассказал Белов.

Стилист Сергей Зверев также отметил, что модные показы интересны не только жителям столицы, но и иностранным гостям.

«Чтобы не только москвичи было, чтобы иностранцы, гости. Мы не должны останавливаться, в этот раз я заметил иностранных гостей, они проявляли большой интерес», - сказал он.

Ранее Сергей Зверев в пресс-центре НСН подвел итоги прошедшей в Москве недели моды и рассказал, коллекции каких дизайнеров впечатлили его больше всего.

