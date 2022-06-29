«Удар ниже пояса»: Сергей Зверев о лучших коллекциях Московской недели моды
Звездный стилист в пресс-центре НСН рассказал о дизайнерах, чьи коллекции впечатлили его больше всего.
Стилист Сергей Зверев в пресс-центре НСН подвел итоги прошедшей в Москве недели моды и рассказал, коллекции каких дизайнеров впечатлили его больше всего.
«Общими усилиями прорвались на показ Игоря Гуляева, грандиозное начало – белая шуба, энергетика, удар ниже пояса в первые минуты показа. Настолько на одном дыхании, хотелось рассматривать, здесь столько трендов. Далакян тоже, Юля вообще интересная, с каждым разом она очень удивляется. Она даже сама не знает свой потенциал, очень интересная коллекция, все носимое. Янис Чамалиди, я его знаю много лет. В Москве его как-то не очень знают, а в Питере его знают все. На фоне наших, кого мы уже знаем, это вообще кардинально другое. Чтобы окунуться в эту атмосферу, надо подготовиться», - рассказал Зверев.
В столице завершилась первая Московская неделя моды. Мероприятие получилось грандиозным: представить свои работы приехали более 900 дизайнеров со всей страны. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мода – это огромная индустрия, в которой задействованы порядка 40 тысяч москвичей, в прошлом году было произведено продукции на 174 млрд рублей.
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