«Удар ниже пояса»: Сергей Зверев о лучших коллекциях Московской недели моды

Стилист Сергей Зверев в пресс-центре НСН подвел итоги прошедшей в Москве недели моды и рассказал, коллекции каких дизайнеров впечатлили его больше всего.

«Общими усилиями прорвались на показ Игоря Гуляева, грандиозное начало – белая шуба, энергетика, удар ниже пояса в первые минуты показа. Настолько на одном дыхании, хотелось рассматривать, здесь столько трендов. Далакян тоже, Юля вообще интересная, с каждым разом она очень удивляется. Она даже сама не знает свой потенциал, очень интересная коллекция, все носимое. Янис Чамалиди, я его знаю много лет. В Москве его как-то не очень знают, а в Питере его знают все. На фоне наших, кого мы уже знаем, это вообще кардинально другое. Чтобы окунуться в эту атмосферу, надо подготовиться», - рассказал Зверев.

В столице завершилась первая Московская неделя моды. Мероприятие получилось грандиозным: представить свои работы приехали более 900 дизайнеров со всей страны. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мода – это огромная индустрия, в которой задействованы порядка 40 тысяч москвичей, в прошлом году было произведено продукции на 174 млрд рублей.

