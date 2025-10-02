3.10.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Глобальное старение населения. Как остановить рост смертей от рака»

Ученые заявили, что число смертей от рака к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом. Такой прогноз опубликован в авторитетном медицинском журнале Lancet. Главной причиной называют общее старение населения планеты, плюс такие факторы, как курение, лишний вес и экологические проблемы. Также ученые подсчитали, что в 2023 году в мире было зарегистрировано как минимум 18,5 млн новых случаев онкологических заболеваний, что на 74% больше, чем в 1990 году.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что свыше 25% населения России к 2030 году, по прогнозу, будут составлять люди в возрасте 60 лет и старше. А глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что Российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования и готова к применению.

Почему растет число людей с онкологией?

Какой самый распространенный вид рака в России?

Что чаще всего становится причиной развития рака?

Действительно ли сильный стресс способствует развитию рака?

Есть ли связь между видом рака и возрастом человека?

Действительно ли рак молодеет?

Как часто сегодня проходят диагностику?

Что известно об их эффективности вакцины от рака, и когда их применение станет массовым?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный;

Хирург-онколог, к.м.н, ученный, главврач клиники ФДТ (Специализированная клиника лазерной и фотодинамической терапии) Павел Попов;

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова;

Клинический психолог Ольга Морозова;

