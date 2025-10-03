Депутат и хирург поспорили об онкодиспансерах в регионах
3 октября 202515:38
Ярослав Харитонов
Регионы испытывают сложности с открытием онкологических центров, заявил в пресс-центре НСН Алексей Куринный. Врач Антон Гурин не согласился с ним.
Регионы испытывают нехватку денег и оборудования для обустройства современных онкологических центров, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«Многое зависит от финансовой обеспеченности регионов. Десяток регионов-"доноров" могут себе позволить закупать дорогостоящее оборудование, проводить дополнительные обследования и решать кадровые вопросы. Подавляющее большинство, к сожалению, отличается от них. Поэтому отличаются результаты диагностики, выявления больных. Если сравнивать Москву с условным Оренбургом, то объективный показатель условий и продолжительности жизни также будет влиять на ситуацию. Есть проблемы и с паллиативной помощью, но главное — подготовленные специалисты. Часто даже есть оборудование, но не хватает работников», — указал он.
Хирург-онколог Антон Гурин выразил другое мнение в пресс-центре НСН.
«За последние десятилетия наблюдаются позитивные перемены. В ряде регионов были построены ультрасовременные центры с нуля, там самое лучшее оборудование. Могу сразу сказать, что такие объекты открылись в Костроме, Калининграде, Туле. Полное переоснащение идет на новых территориях. Все возможности есть, но необходимо оказывать узкопрофильную помощь. Пока не закрыты полностью такие вопросы как онкологическое заболевание глаза. Тоже самое касается и онкогинекологии и недугов, которые связаны с ЛОР-диагнозами. Пациентам лучше помогут в профильных центрах, чем в онкологических больницах», — не согласился он.
Ранее клинический психолог Ольга Морозова в пресс-центре НСН объяснила, как стресс может вызвать онкологию.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru