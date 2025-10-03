Психолог должен помогать больному выйти из стрессового состояния, иначе онкология будет прогрессировать, рассказала клинический психолог Ольга Морозова в пресс-центре НСН.

По всему миру растет количество онкологических заболеваний. По прогнозу ученых в авторитетном медицинском журнале Lancet, смертность от рака к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом. Морозова уверена, что на эти цифры влияет и психологическое состояние человека.