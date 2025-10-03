Психолог объяснила, как стресс может вызвать онкологию
Одиночество и нежелание жить могут вызвать различные виды рака, заявила Ольга Морозова в пресс-центре НСН.
Психолог должен помогать больному выйти из стрессового состояния, иначе онкология будет прогрессировать, рассказала клинический психолог Ольга Морозова в пресс-центре НСН.
По всему миру растет количество онкологических заболеваний. По прогнозу ученых в авторитетном медицинском журнале Lancet, смертность от рака к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом. Морозова уверена, что на эти цифры влияет и психологическое состояние человека.
«Люди с онкологией могут начать терять надежду. Они хотят закончить свою жизнь. Здесь необходима поддержка близких, чтобы пациент не боялся жить. Пока конфликт не выгружен из психики, заболевание будет продолжаться. Стресс только усиливает переживания, на этом фоне прогрессирует онкология. Если у женщины рак груди, то она начинает обесценивать себя как мать и жену. Может быть и наоборот, когда пожилой человек остается один, партнер умирает, то тут появляется сильный страх смерти, который вызывает онкологию. Психолог должен показывать больным выходы из тяжелых ситуаций. Пациенты часто не видят, что слева и справа. Надо подсветить такое туннельное зрение», — указала она.
Ранее хирург-онколог Антон Гурин в пресс-центре НСН назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз на год продлил антироссийские санкции
- Объединяя поколения: Ремиксы и каверы хитов стали маркетинговым инструментом
- Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае
- Депутат и хирург поспорили об онкодиспансерах в регионах
- В Киргизии назвали единственное условие сближения с КНР
- Между правдой и исповедью: Британский хореограф о балете по Достоевскому
- Пивовары объяснили, почему не ждут резкого скачка цен на пиво
- Штаб сухопутных войск НАТО открылся в 300 км от Санкт-Петербурга
- Психолог объяснила, как стресс может вызвать онкологию
- Россиянам раскрыли самый смертоносный вид рака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru