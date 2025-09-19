22.09.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная итогам международного музыкального конкурса «Музыкальные итоги главного события года – Интервидение»

Во время холодной войны Европа была разделена противоборствующими идеологиями и экономическими системами. СССР не мог участвовать в «Евровидении», поскольку не состоял в Европейском вещательном союзе. В ответ в Восточном блоке возник свой конкурс, который может похвастаться собственной славной историей. Исторический контекст конкурса «Интервидение» уходит корнями в 1965 год, когда состоялось его первое проведение. После отстранения России от «Евровидения» в 2022 году, Россия решила возродить «Интервидение». Этот конкурс станет десятым по счету.

«Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 миллионов рублей. На «Live Арене» выступят артисты из 23 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, США, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Победителя определят члены Международного профессионального жюри.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

За кого болели на «Интервидении»?

Какие самые яркие и запоминающиеся выступления «Интервидения» были?

Какие страны показали себя наиболее колоритными?

Какие новые музыкальные тренды задает конкурс «Интервидение»?

На сколько была объективна оценка участников?

Со стороны шоу – смогла ли Россия приятно удивить зарубежных гостей?

Какие новые технические решения продемонстрировал конкурс «Интервидение»?

Участники пресс-конференции:

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин;

Генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин;

Советский и российский продюсер Игорь Сандлер;

Музыкальный продюсер, член жюри Евровидения Елена Кипер.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



