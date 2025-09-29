2.10.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Исповедоваться чат-ботам. Почему люди выбирают ИИ-священников»?

Миллионы людей стали якобы исповедоваться чат-ботам сообщают СМИ. ИИ-священники помогают искать смысл жизни и дают религиозные советы. Большую популярность среди пользователей набирает приложение Bible Chat, которое менее чем за год скачали более 30 миллионов раз. Как сообщают эксперты - люди делятся с «виртуальными священниками» своими переживаниями и тревогами в надежде обрести умиротворение. В РПЦ уже заявили, что замена живого священника искусственным интеллектом (ИИ) может представлять опасность для человека как в духовном плане, так и в физическом.

Возможно ли «цифровое будущее» в религии?

Нужны ли виртуальные священники людям?

Можно ли онлайн давать религиозные советы и исповедоваться?

Как сегодня церковь относится к искусственному интеллекту?

В какие сферы жизни сегодня активно внедряется ИИ?

Насколько сегодня развит ИИ в России?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Иерей Валерий Сосковец;

Руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ "Hi-Tech Anatomy" Сергей Журавлев;

Психолог Анна Седельникова.

