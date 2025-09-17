пресс-конференции
Китайский вместо английского: Новые вызовы в образовании и на рынке труда

15:00

18 сентября 2025

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

8 (903) 594 54 37

18.09.2025 в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Китайский вместо английского: Новые вызовы в образовании и на рынке труда».

С 1 сентября ученики 5-7 классов будут изучать английский язык лишь два часа в неделю. Решение о сокращении часов, принятое Минпросвещения РФ, мотивировано необходимостью оптимизации учебной нагрузки и более рационального распределения учебного времени. Тем временем депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил рассмотреть вопрос о введении обязательной программы по изучению китайского языка в школах. По его мнению, эта мера обусловлена развитием двусторонних экономических связей с Китаем.

Эксперты задаются вопросом, не являются ли инициативы частью единой и последовательной стратегии курса на культурный и цивилизационный поворот России на Восток. Все чаще российские дипломатические и бизнес-делегации посещают Китай, а это означает перестройку бизнеса в сторону Азии. Многочисленные отрасли, в которых сегодня представлен китайский бизнес в России, демонстрируют широту интересов предпринимателей из КНР. Это и финансы, и логистика, и энергетика, и туризм, и автопром.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Как будет обеспечен базовый уровень владения английским языком за такой небольшой объема часов?
  • Будет ли сложнее сдать ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку из-за сокращения часов подготовки?
  • Увеличится ли спрос на услуги репетиторов по английскому языку сокращением школьных часов?
  • Заменят ли английский язык китайским в российских школах?
  • Как решить проблему нехватки учителей китайского языка и необходимости в учебниках?
  • Какие иностранные языки сегодня преобладают в школах?
  • Как много специалистов из России сегодня работает в китайском бизнесе?
  • Как изменения в образовании меняет рынок бизнеса?

Участники пресс-конференции:

  • Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
  • Преподаватель китайского языка Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) Иванна Перепечко;
  • Преподаватель английского языка Олег Грега;
  • Экс-глава «Роснефти» в Китае, эксперт по бизнесу в Китае Сергей Разов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости

