18.09.2025 в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Китайский вместо английского: Новые вызовы в образовании и на рынке труда».



С 1 сентября ученики 5-7 классов будут изучать английский язык лишь два часа в неделю. Решение о сокращении часов, принятое Минпросвещения РФ, мотивировано необходимостью оптимизации учебной нагрузки и более рационального распределения учебного времени. Тем временем депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил рассмотреть вопрос о введении обязательной программы по изучению китайского языка в школах. По его мнению, эта мера обусловлена развитием двусторонних экономических связей с Китаем.



Эксперты задаются вопросом, не являются ли инициативы частью единой и последовательной стратегии курса на культурный и цивилизационный поворот России на Восток. Все чаще российские дипломатические и бизнес-делегации посещают Китай, а это означает перестройку бизнеса в сторону Азии. Многочисленные отрасли, в которых сегодня представлен китайский бизнес в России, демонстрируют широту интересов предпринимателей из КНР. Это и финансы, и логистика, и энергетика, и туризм, и автопром.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:



Как будет обеспечен базовый уровень владения английским языком за такой небольшой объема часов?

Будет ли сложнее сдать ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку из-за сокращения часов подготовки?

Увеличится ли спрос на услуги репетиторов по английскому языку сокращением школьных часов?

Заменят ли английский язык китайским в российских школах?

Как решить проблему нехватки учителей китайского языка и необходимости в учебниках?

Какие иностранные языки сегодня преобладают в школах?

Как много специалистов из России сегодня работает в китайском бизнесе?

Как изменения в образовании меняет рынок бизнеса?

Участники пресс-конференции:



Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

Преподаватель китайского языка Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) Иванна Перепечко;

Преподаватель английского языка Олег Грега;

Экс-глава «Роснефти» в Китае, эксперт по бизнесу в Китае Сергей Разов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 15:00



