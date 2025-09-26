пресс-конференции
Анонс

От запрета контрацептивов до нехватки мужчин. Как преодолеть демографический кризис?

Информация

Начало конференции

13:00

29 сентября 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 916 107 77 34

29.09.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От запрета контрацептивов до нехватки мужчин. Как преодолеть демографический кризис?»

На встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе Президент России Владимир Путин назвал демографическую задачу ключевой и порекомендовал при принятии решений анализировать, как они отразятся на семьях с детьми.

Сегодня в России наблюдается гендерный перекос: доля женщин составляет 63%, а мужчин – 37%, об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования Civixplorer. Этот демографический вызов закономерно ставит вопрос: как в таких условиях формировать крепкие семьи.

Общественники ищут свои, порой необычные, пути решения и делают ставки на уже сложившиеся пары. Так уже поступило предложение ограничить в России продажу контрацептивов для супругов, полагая, что такие меры положительно повлияют на демографию страны.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Каковы основные причины низкой рождаемости сегодня?
  • Зумеры называют главной причиной отказа от создания семей и рождения детей – дорогое жилье. Как решить эту проблему?
  • Может ли миграция помочь смягчить гендерный дисбаланс?
  • Стоит ли воспринимать всерьез идею о запрете контрацептивов?
  • Как сильно изменился возраст деторождения? Чем опасны "старородящие"?
  • Насколько современные медиа влияют на демографию?
  • Какие варианты решения демографического кризиса сегодня существуют?

Участники пресс-конференции:

  • Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов
  • Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;
  • Эксперт по демографии, общественный деятель, журналист Ирина Гущина;
  • Член Общественной палаты России, председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын

партнеры

пресс-конференции