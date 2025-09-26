29.09.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От запрета контрацептивов до нехватки мужчин. Как преодолеть демографический кризис?»

На встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе Президент России Владимир Путин назвал демографическую задачу ключевой и порекомендовал при принятии решений анализировать, как они отразятся на семьях с детьми.

Сегодня в России наблюдается гендерный перекос: доля женщин составляет 63%, а мужчин – 37%, об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования Civixplorer. Этот демографический вызов закономерно ставит вопрос: как в таких условиях формировать крепкие семьи.

Общественники ищут свои, порой необычные, пути решения и делают ставки на уже сложившиеся пары. Так уже поступило предложение ограничить в России продажу контрацептивов для супругов, полагая, что такие меры положительно повлияют на демографию страны.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каковы основные причины низкой рождаемости сегодня?

Зумеры называют главной причиной отказа от создания семей и рождения детей – дорогое жилье. Как решить эту проблему?

Может ли миграция помочь смягчить гендерный дисбаланс?

Стоит ли воспринимать всерьез идею о запрете контрацептивов?

Как сильно изменился возраст деторождения? Чем опасны "старородящие"?

Насколько современные медиа влияют на демографию?

Какие варианты решения демографического кризиса сегодня существуют?

Участники пресс-конференции:

Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;

Эксперт по демографии, общественный деятель, журналист Ирина Гущина;

Член Общественной палаты России, председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

