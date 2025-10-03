Мужчины чаще болеют раком легких, а женщины сталкиваются с онкологией молочных желез. Оба пола подвержены проблемам с кожным покровом, рассказал хирург-онколог Антон Гурин в пресс-центре НСН.

Ученые подсчитали, что в 2023 году в мире было зарегистрировано как минимум 18,5 млн новых случаев онкологических заболеваний, что на 74% больше, чем в 1990 году. Хирург отметил, что мужчины и женщины болеют разными видами онкологии.