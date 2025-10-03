Хирург назвал самый распространенный вид рака у мужчин и женщин
У обоих полов есть проблемы с кожей, а остальные виды онкологии сильно отличаются, заявил в пресс-центре НСН Антон Гурин.
Мужчины чаще болеют раком легких, а женщины сталкиваются с онкологией молочных желез. Оба пола подвержены проблемам с кожным покровом, рассказал хирург-онколог Антон Гурин в пресс-центре НСН.
Ученые подсчитали, что в 2023 году в мире было зарегистрировано как минимум 18,5 млн новых случаев онкологических заболеваний, что на 74% больше, чем в 1990 году. Хирург отметил, что мужчины и женщины болеют разными видами онкологии.
«Рак кожи — самый популярный среди обоих полов, в общей доле диагнозов он составляет 15,6%. В три раза за 30 лет выросла доля больных. Если в 1993 году на 150 миллионов появлялось 50 тысяч больных, то сейчас ежегодно прибавляется по 105 тысяч человек. У женщин чаще встречается рак молочной железы (12-13% от всех). У мужчин — трахея, бронхи, легкие — это порядка 9%. Предстательная железа страдает в 8,7% случаев, ободочная кишка — 7,1%. Еще 5% приходится на опухоли желудка. Эти процессы характерны для более возрастного населения в тканях с активным делением, то есть на коже и в желудочно-кишечном тракте», — отметил врач.
Гурин также указал, что необходимо развивать систему ранней диагностики для борьбы с болезнью.
«В 2023 году выявлено 674 тысячи новых случаев заболеваний, а порядка 4 миллионов 163 тысяч человек находятся на диспансерном наблюдении. Средний возраст больных — 65 лет. Четыре миллиона — это армия пациентов, которых надо вылечить, иначе будут негативная последствия, в том числе и для экономики. Сейчас очень важно сфокусировать внимание на ранней диагностике. Если раньше продолжительность жизни в СССР составляла 70 лет, то средний возраст заболевших был 69. Человек часто умирал, даже не зная о своем диагнозе. Сегодня у него есть возможность получить лечение, выздороветь, а иногда и столкнуться с рецидивом после этого», — подчеркнул он.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил в пресс-центре НСН главную цель государства в области здравоохранения.
