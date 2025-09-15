16.09.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Снижение ключевой ставки: Как отразится на экономике и рынке недвижимости»
Центробанк третий раз подряд снизил ключевую ставку, сейчас она составляет 17% годовых. Судя по оценкам экспертов, последствия пятничного решения ЦБ опустить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17% годовых, будут умеренными, в отличие от связанных с этим шагом ожиданий. Сегодня на депозитах, по данным регулятора, размещено 57,5 трлн рублей. Эксперты рынка недвижимости уже отмечают «оживление» рынка, так как снижение ключевой ставки способствует тому, что деньги из вкладов начинают перетекать в объекты недвижимости.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Выгодно ли сегодня хранить свои сбережения на депозитах?
- Ждать ли массового оттока денег из банков?
- Во что сегодня выгодно инвестировать?
- Как снижение ключевой ставки отразится на рубле и иностранных валютах?
- Станет ли доступнее ипотека?
- «Подешевеют» ли кредиты?
Участники пресс-конференции:
- президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;
- директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
- вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев;
- экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин;
- эксперт по инвестициям в недвижимость Вячеслав Краус.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
