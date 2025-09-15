Александр Шоуа с презентацией проекта «ШОУАБХАЗИИ»

17.09.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция с Александром Шоуа, солистом популярной группы «Непара», заслуженным артистом Республики Абхазия и Южной Осетии, и его коллегами, которые представят новый масштабный проект «ШОУАБХАЗИИ»

Родившись в Абхазии и добившись всероссийского признания, идейный вдохновитель и музыкальный продюсер нового проекта Александр Шоуа точно знает о силе искусства, способной объединять сердца. ШОУАБХАЗИИ – инициатива, направленная на поддержку и популяризацию творчества российско-абхазских исполнителей.

Проект выступит творческой платформой для молодых талантов из России и Абхазии. Исполнители запишут совместный музыкальный альбом, а также представят видеоклип на композицию «Брат» как символ дружбы, единства и братских связей между народами.

В ходе пресс-конференции участники презентуют проект «ШОУАБХАЗИИ», расскажут о современных методах развития молодёжи через музыку и видео, креативной индустрии и новых методах популяризации молодых и перспективных артистов.

Участники пресс-конференции:

Александр Шоуа – заслуженный артист Республики Абхазия и Южной Осетии, певец, композитор;

Роман Карманов – генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, медиаменеджер;

Валерия Делба – певица, участница шоу «Ну-ка, все вместе!»;

Леван Пхаладзе – артист, участник «Ну-ка все вместе!» и шоу «Музыкальная Интуиция» и «Ярче звёзд».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции: 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

